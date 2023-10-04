ФАС возбудила несколько дел по признакам завышения цен на топливо

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России возбудила несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо.

Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

"По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо", - отмечается в сообщении.