4 октября, 18:35,
обновлено 4 октября, 18:42

ФАС возбудила несколько дел по признакам завышения цен на топливо

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России возбудила несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо.

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Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

"По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо", - отмечается в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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