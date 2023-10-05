В Киргизии ввели регулирование цен на хлеб и хлебобулочные изделия

Пресс-служба Министерства экономики и коммерции страны отметила, что меры приняты для недопущения роста цен на социально значимую продукцию

БИШКЕК, 5 октября. /ТАСС/. Власти Киргизии ввели в стране временное регулирование цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Киргизии.

"Издан приказ "О введении временного государственного регулирования цен на хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), хлебобулочные изделия (лепешка) на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, меры приняты с целью недопущения роста цен на социально значимые хлеб и хлебобулочные изделия и обеспечения их ценовой доступности для населения. При этом верхний предел цен на данные продукты и сроки действия ограничения в сообщении не указаны.

В сентябре власти Киргизии приостановили экспорт муки и зерна, чтобы избежать роста цен. Исключение составили страны, входящие в Евразийский экономический союз.

В правительстве Киргизии неоднократно заявляли, что запасов зерна и муки в стране достаточно для обеспечения потребностей жителей на длительный срок.