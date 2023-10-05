5 октября, 09:57

Для доставки топлива на АЭС "Руппур" провели спецоперацию с военными Бангладеш

Вице-президент - директор по сооружению АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" Алексей Дерий отметил, что военнослужащие Бангладеш обеспечивают охрану ядерного топлива, доставленного из России

РУППУР /БАНГЛАДЕШ/, 5 октября. /ТАСС/. Для доставки топлива из России на АЭС "Руппур" была проведена спецоперация с участием армии Бангладеш, чтобы соблюсти все необходимые требования безопасности. Об этом сообщил российским журналистам вице-президент - директор по сооружению АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" Алексей Дерий.

Читайте также
Что известно о строящейся в Бангладеш АЭС "Руппур"

"Для доставки топлива была проведена спецоперация. Дороги, по которым перевозили топливо, были заблокированы. Вся территория, по которой перевозили топливо, была оцеплена полицией. Велось постоянное видеонаблюдение с земли и с воздуха. Перевозка осуществлялась в режиме секретности. Снаружи это были обычные грузовики", - сказал Дерий.

Он отметил, что военнослужащие Бангладеш обеспечивают охрану ядерного топлива, доставленного из России. "В Бангладеш ядерное топливо доставлено в первый раз. Топливо было произведено на нашем заводе компании "Твел", в российском аэропорту загружено в наш самолет с российским флагом, который приземлился в Дакке. По состоянию на сегодня хранилище свежего ядерного топлива работает штатно. Армия Бангладеш встала на охрану хранилища свежего ядерного топлива", - добавил Дерий.

Он указал, что завоз топлива требует готовности по нескольким направлениям. "Первое: это физическая защита, второе - это готовность самого хранилища, третье - это готовность эксплуатационного персонала, а также это готовность дорог, готовность инфраструктуры, готовность армии. Сегодня у нас готово все. Хранилище находится под охраной военных Бангладеш, армия обучена эксплуатации физической защиты", - сказал директор по сооружению АЭС "Руппур".

Дерий также указал, что разработка регламентов безопасности - это функции заказчика. "Безусловно, мы оказывали определенные консультационные услуги. Но все документы разработаны заказчиком, введены в соответствующие действующие регламенты", - подчеркнул он.

Передача топлива

Торжественная церемония завоза ядерного топлива на АЭС "Руппур" проходит в Бангладеш. В мероприятии по видео-конференц-связи принимает участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Также в церемонии участвует руководство Росатома.

Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" строится на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы республики города Дакка. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков. 

Теги:
БангладешРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация