Для доставки топлива на АЭС "Руппур" провели спецоперацию с военными Бангладеш

Вице-президент - директор по сооружению АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" Алексей Дерий отметил, что военнослужащие Бангладеш обеспечивают охрану ядерного топлива, доставленного из России

РУППУР /БАНГЛАДЕШ/, 5 октября. /ТАСС/. Для доставки топлива из России на АЭС "Руппур" была проведена спецоперация с участием армии Бангладеш, чтобы соблюсти все необходимые требования безопасности. Об этом сообщил российским журналистам вице-президент - директор по сооружению АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" Алексей Дерий.

"Для доставки топлива была проведена спецоперация. Дороги, по которым перевозили топливо, были заблокированы. Вся территория, по которой перевозили топливо, была оцеплена полицией. Велось постоянное видеонаблюдение с земли и с воздуха. Перевозка осуществлялась в режиме секретности. Снаружи это были обычные грузовики", - сказал Дерий.

Он отметил, что военнослужащие Бангладеш обеспечивают охрану ядерного топлива, доставленного из России. "В Бангладеш ядерное топливо доставлено в первый раз. Топливо было произведено на нашем заводе компании "Твел", в российском аэропорту загружено в наш самолет с российским флагом, который приземлился в Дакке. По состоянию на сегодня хранилище свежего ядерного топлива работает штатно. Армия Бангладеш встала на охрану хранилища свежего ядерного топлива", - добавил Дерий.

Он указал, что завоз топлива требует готовности по нескольким направлениям. "Первое: это физическая защита, второе - это готовность самого хранилища, третье - это готовность эксплуатационного персонала, а также это готовность дорог, готовность инфраструктуры, готовность армии. Сегодня у нас готово все. Хранилище находится под охраной военных Бангладеш, армия обучена эксплуатации физической защиты", - сказал директор по сооружению АЭС "Руппур".

Дерий также указал, что разработка регламентов безопасности - это функции заказчика. "Безусловно, мы оказывали определенные консультационные услуги. Но все документы разработаны заказчиком, введены в соответствующие действующие регламенты", - подчеркнул он.

Передача топлива

Торжественная церемония завоза ядерного топлива на АЭС "Руппур" проходит в Бангладеш. В мероприятии по видео-конференц-связи принимает участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Также в церемонии участвует руководство Росатома.

Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" строится на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы республики города Дакка. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.