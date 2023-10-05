Три четверти будущего персонала АЭС "Руппур" подготовят в России

Как сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, одновременно в Бангладеш создан учебный центр, где бенгальские специалисты проходят подготовку

РУППУР /БАНГЛАДЕШ/, 5 октября. /ТАСС/. В России будут подготовлены 1,5 тыс. специалистов из 2 тыс., необходимых для обслуживания АЭС "Руппур" (Бангладеш). Об этом журналистам заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев перед началом торжественной церемонии, посвященной доставке свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Руппур" (Бангладеш).

"Мы работаем по подготовке кадров. Из 2 тыс. основных специалистов за подготовку 1,5 тыс. отвечаем мы, отвечает Росатом. Ребята учатся в России, в МИФИ [опорный вуз Росатома] и в других вузах, проходят стажировки на Нововоронежской станции. Там 5-й и 6-й блоки - это "старшие братья", абсолютно точная копия тех, что строятся на станции "Руппур". Вплоть до того, что главный инженер АЭС "Руппур", бенгалец, прошел очень серьезную стажировку непосредственно на Нововоронежской станции", - рассказал гендиректор Росатома.

Одновременно, по его словам, в Бангладеш создан учебный центр, где бенгальские специалисты проходят подготовку и учатся работать в условиях, максимально приближенных к реальным. "Костяк специалистов из Бангладеш мы подготовили, но, конечно же, первые 5 лет наши специалисты будут стоять рядом с ними. Это необходимо, и бенгальские наши партнеры это понимают. <…> Наши специалисты из концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома), рука об руку с нашими бенгальскими партнерами будут обеспечивать безопасную работу атомной станции "Руппур", - отметил Лихачев.