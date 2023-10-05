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"Автодор" получил 20 млрд рублей из ФНБ на строительство участка М-12 Дюртюли - Ачит

Протяженность дороги составляет 275 км

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" в сентябре получила почти 20 млрд рублей из ФНБ на строительство автодороги Дюртюли - Ачит, которая станет участком трассы М-12. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

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"В сумме 19 984,9 млн рублей - в облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" в количестве 19 984 872 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости - 1 000 рублей - в целях финансирования инфраструктурного проекта "Строительство автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит", - отмечается в документе.

Протяженность новой скоростной дороги Дюртюли - Ачит составляет 275 км, она пройдет по Республике Башкортостан, Пермскому краю и Свердловской области. Запустить движение по автодороге планируется в конце 2024 года. 

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