Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам года будет 2,8-3%

По словам президента, "это хороший результат" для российской экономики

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Экономический рост по итогам года в России составит 2,8-3%.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В этом году экономический рост в России будет где-то 2,8%, а может быть и 3%. Говорю это аккуратно, но поближе к 3%", - отметил глава государства.

По его словам, "это хороший результат" для российской экономики. "Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темпы", - сказал глава государства.