5 октября, 16:30,
обновлено 5 октября, 17:09

Путин заявил, что рост ВВП РФ по итогам года будет 2,8-3%

По словам президента, "это хороший результат" для российской экономики

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Экономический рост по итогам года в России составит 2,8-3%.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В этом году экономический рост в России будет где-то 2,8%, а может быть и 3%. Говорю это аккуратно, но поближе к 3%", - отметил глава государства.

По его словам, "это хороший результат" для российской экономики. "Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темпы", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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