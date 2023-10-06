В Приамурье планируют до конца года сдать вторую очередь тепличного комплекса

Ввод в эксплуатацию позволит региону увеличить урожай овощей до 50%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 октября. /ТАСС/. Вторую очередь тепличного комплекса, ввод которой позволит Амурской области увеличить урожай овощей до 50%, сдадут до конца 2023 года в селе Чигири Благовещенского округа. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Вторая очередь "Тепличного" готова почти наполовину. Завершить строительство планируют до конца года", - говорится в сообщении. Отмечается, что готовность составляет 45%.

Работы на территории площадью 3 га стартовали в апреле. Объект будет соединяться с первой очередью техническим коридором, образуя цельный тепличный комплекс с едиными логистическими путями. Внутри помещения будут поделены на производственные участки, рассадное отделение и склад. Планируется выращивать огурцы и томаты в объеме 2,7 тыс. тонн. Вторая очередь тепличного комплекса позволит создать порядка 60 рабочих мест.

После ввода в эксплуатацию предприятие получит государственную поддержку из федерального и областного бюджетов в размере 25% от прямых понесенных затрат.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что предприятия Дальневосточного федерального округа должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы овощной продукцией на среднероссийском уровне. Одновременно он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей. Минсельхоз РФ принял предложение о частичном субсидировании капитальных затрат на строительство теплиц. Согласно рекомендуемым нормам, регион должен ежегодно производить более 12 тыс. тонн овощей в закрытом грунте.