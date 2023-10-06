6 октября, 07:36,
обновлено 6 октября, 08:24

Вершинин назвал ложью заявления о влиянии действий РФ на цены на зерно

Замглавы МИД России отметил, что действия Москвы "достаточно четкие в этом смысле, потому что есть слова, есть дела"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заявления о том, что цены на зерновом рынке растут из-за действий России, не соответствуют действительности. Об этом заявил на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

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"Правда, сейчас об этом (росте цен - прим. ТАСС) как-то перестали говорить, потому что цены не растут на зерновом рынке. Это значит, что все утверждения о том, что какие-то наши действия плохо влияют - нет. Наши действия достаточно четкие в этом смысле, потому что есть слова, есть дела", - сказал Вершинин.

"Дела состоят в том, что если были какие-то удобрения, которые дошли или доходят до африканских стран, то это были российские удобрения. Если был какой-то надежный поставщик на зерновой мировой рынок, то этот поставщик был российский", - добавил высокопоставленный дипломат. 

Теги:
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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