Эксперты ожидают постепенного снижения цен топлива на АЗС в ближайшие два месяца

По словам заведующего сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, сейчас стоит ждать и снижения цен в опте, что связано с ситуацией на внешних рынках, а не с текущими предложениями правительства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Средняя цена топлива на АЗС будет постепенно снижаться в ближайшие два месяца после публикации новых мер правительства РФ на топливном рынке и из-за падения стоимости нефти. Такое мнение высказали ТАСС эксперты.

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заметил, что сейчас стоит ждать и снижения цен в опте, что связано с ситуацией на внешних рынках (падение цен на нефть), а не с текущими предложениями правительства. "Цены в рознице будут снижаться в ближайшие один-два месяца, по мере поступления на АЗС более дешевого топлива, купленного сетями в конце сентября", - добавил он.

Эксперт аналитического центра "Инфотэк", замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов заметил, что в рознице пока можно ожидать только падения средних показателей. "И то за счет того, что часть АЗС, аномально задравшая цены, начнет приводить их к уровням, которые диктуются крупнейшими федеральными сетями. А текущие котировки всего лишь соответствуют этим уровням", - сказал он.

"Иными словами, если вы купите топливо на бирже сейчас, после падения котировок, то вы сможете выйти в ноль, продавая его по ценам крупнейших федеральных сетей. Чтобы торговля приносила прибыль, котировкам надо еще снизиться. И только тогда возникают экономические предпосылки для сокращения розничных цен во всех сетях. Насколько это возможно - вопрос открытый", - отметил эксперт.