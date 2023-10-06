РФ и Узбекистан намерены создать транзитные маршруты в Азию и страны Персидского залива

Стороны также договорились обеспечивать по линии таможенных служб "благоприятные условия для двусторонней торговли, увеличения объемов продукции, поставляемой на рынки двух стран с использованием системы "Упрощенный таможенный коридор", говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Узбекистана в сфере транспорта будет ориентировано на создание новых транзитных маршрутов в направлении региона Каспийского моря, Южной и Юго-Восточной Азии, а также стран Персидского залива. Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, принятом по итогам их переговоров в Москве.

"Сотрудничество [РФ и Узбекистана] в транспортной сфере будет ориентировано на обеспечение более высокой эффективности действующих транспортных коридоров путем формирования конкурентоспособных тарифов на перевозки грузов и создание новых транзитных маршрутов на направлениях Каспийского региона, Южной и Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива", - сказано в тексте документа.

В заявлении также отмечается, что стороны будут обеспечивать по линии таможенных служб "благоприятные условия для двусторонней торговли, увеличения объемов продукции, поставляемой на рынки двух стран с использованием системы "Упрощенный таможенный коридор".

Ранее пресс-служба Минтранса Узбекистана сообщила, что министерство транспорта РФ и власти российских регионов поддержали планы Ташкента создать новый транспортный коридор через Афганистан, конечными точками которого стали бы Пакистан и Белоруссия.