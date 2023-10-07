Рейсы Red Wings из России в Израиль осуществляются в штатном режиме

В компании отметили, что пока изменения в расписании не планируются

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании Red Wings в Израиль и из Израиля осуществляются в штатном режиме, на текущий момент изменения в расписании не планируются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Рейсы в Израиль осуществляются в штатном режиме с учетом поступающих рекомендаций со стороны авиационного регулятора Израиля. В настоящий момент времени авиакомпания не планирует внесения изменений в программу полетов", - отметили в компании.

Авиакомпания Red Wings выполняет рейсы в Тель-Авив из Домодедово и Жуковского. Ближайший рейс из Тель-Авива запланирован на 14:50 по местному времени. Также полеты между двумя странами осуществляет израильская El Al.