7 октября, 09:57,
обновлено 7 октября, 10:20
Палестино-израильский конфликт

Рейсы Red Wings из России в Израиль осуществляются в штатном режиме

В компании отметили, что пока изменения в расписании не планируются

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Рейсы авиакомпании Red Wings в Израиль и из Израиля осуществляются в штатном режиме, на текущий момент изменения в расписании не планируются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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"Рейсы в Израиль осуществляются в штатном режиме с учетом поступающих рекомендаций со стороны авиационного регулятора Израиля. В настоящий момент времени авиакомпания не планирует внесения изменений в программу полетов", - отметили в компании.

Авиакомпания Red Wings выполняет рейсы в Тель-Авив из Домодедово и Жуковского. Ближайший рейс из Тель-Авива запланирован на 14:50 по местному времени. Также полеты между двумя странами осуществляет израильская El Al. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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