Страны ОПЕК увеличат предложение нефти до 46,1 млн б/с к 2045 году

В 2022 году этот показатель составлял 34,2 млн б/с

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Страны ОПЕК продолжат стабильно увеличивать предложение нефти, к 2045 году показатель вырастет до 46,1 млн б/с против 34,2 млн б/с в 2022 году. Такая оценка содержится в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

К 2028 году страны ОПЕК увеличат предложение до 37,7 млн б/с, отмечается в докладе. При этом доля стран ОПЕК в мировой добыче нефти к 2045 году вырастет до 40% против 34% в 2022 году.

Предложение нефти от стран "не ОПЕК", как ожидают в организации, вырастет до 72,7 млн б/с к 2028 году против 65,8 млн б/с в 2022 году. Более половины роста предложение придется на США - 3,4 млн б/с. Другими производителями, обеспечивающими увеличение показателя, станут Бразилия, Гайана, Канада, Катар и Норвегия.

ОПЕК прогнозирует, что добыча сланцевой нефти в США вырастет до 16,6 млн б/с к 2028 году с 12,7 млн б/с в 2022 году, достигнув своего плато перед сокращением с начала 2030-х годах. Производство нефти в других странах, не входящих в ОПЕК, также начнет снижаться с начала 2030-х годах и в итоге сократится до 69,9 млн б/с к 2045 году.

В ОПЕК также подчеркивают, что долгосрочные инвестиции, необходимые мировой нефтяной отрасли, оцениваются в $14 трлн, или $480 млрд ежегодно.