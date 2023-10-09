Путин подписал указ о передаче в управление ВТБ 100% акций ОСК

В Минпромторге отметили, что акции корпорации в полном объеме перейдут под доверительное управление банка на пять лет

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил передачу ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Соответствующий указ главы государства опубликован.

О решении передать ВТБ госпакет акций ОСК Путин объявил 10 августа на встрече с главой банка Андреем Костиным, ранее с таким предложением выступило правительство. По словам Путина, изменения являются "без всякого преувеличения, вызовом", при этом президент уверен, что специалисты ВТБ справятся со всеми вопросами, в том числе касающимися финансового оздоровления компании. Как поясняли в пресс-службе Минпромторга РФ, акции ОСК в полном объеме перейдут под доверительное управление ВТБ на пять лет.

Объединенная судостроительная корпорация - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России. Создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.