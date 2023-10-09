Минэнерго ожидает роста объемов переработки нефти в 2023 году

Ситуация с ценами на бензин в России

Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что уровень переработки значительно не падал

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики России ожидает роста объемов переработки нефти в 2023 году, несмотря на ранее принятые решения об ограничении экспорта топлива. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Сохраняем [прогноз роста переработки нефти]. Уровень переработки значительно не падал. С начала года идет рост", - сказал он.

Правительство России с 21 сентября запретило экспорт бензина и дизеля для стабилизации рынка топлива в России. При этом на внешние рынки страна ранее поставляла порядка половины объемов производимого в РФ дизеля.

6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, Россия частично сняла ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.