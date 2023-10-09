Евро опустился до 105 рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опускался ниже 99 рублей впервые с 2 октября, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:21 мск, доллар снижался на 1,4% - до 98,995 рубля.

К 18:32 мск доллар замедлил снижение - до 99,52 рубля. (-0,88%). В то же время евро теряет 0,65%, опускаясь до 105,09 рубля., юань снижается на 0,72% - до 13,616 рубля.

Ранее курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 6 октября. По данным на 17:48 мск, доллар снижался на 0,41%, до 99,99 рубля.