9 октября, 15:00,
обновлено 9 октября, 15:38
Колебания курса рубля

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опускался ниже 99 рублей

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Евро опустился до 105 рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опускался ниже 99 рублей впервые с 2 октября, свидетельствуют данные торгов.

Читайте также
Мнение
Теряя ключевые свойства: каковы варианты замены доллара

По данным на 18:21 мск, доллар снижался на 1,4% - до 98,995 рубля.

К 18:32 мск доллар замедлил снижение - до 99,52 рубля. (-0,88%). В то же время евро теряет 0,65%, опускаясь до 105,09 рубля., юань снижается на 0,72% - до 13,616 рубля.

Ранее курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 6 октября. По данным на 17:48 мск, доллар снижался на 0,41%, до 99,99 рубля. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация