МВФ назвал преждевременными разговоры о влиянии конфликта Израиля и Палестины на экономику

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о признаках того, что это является еще одним источником неопределенности

РАБАТ, 14 октября. /ТАСС/. Оценки влияния палестино-израильского конфликта на мировую экономику давать еще рано, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Что касается влияния [конфликта] на мировую экономику, то пока еще рано об этом говорить. Мы видим признаки того, что это еще один источник неопределенности. Вы видели, как цены на нефть то растут, то падают, рынки то растут, то падают", - отметила Георгиева на пресс-конференции по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках выездной осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ), которая проходит в Марракеше. МВФК является руководящим органом МВФ.

"Как это [конфликт] повлияет на ситуацию? Как долго это будет продолжаться и как далеко это зайдет? Я от всего сердца молюсь о том, чтобы как можно скорее пришел конец [этому конфликту] и восстановился мир - ради людей, которые пострадали, ради мировой экономики", - заключила глава МВФ.

В свою очередь выступавшая на пресс-конференции председатель МВФК, испанский вице-премьер Надя Кальвиньо рассказала, что "многие участники заседания назвали войны и конфликты основным источником нестабильности мировой экономики в настоящее время".