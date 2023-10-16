Рост акций "Русснефти" на торгах Мосбиржи превышал 5%

Котировки пошли вверх на фоне отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета за январь - сентябрь

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Акции "Русснефти" на Московской бирже росли более чем на 5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки пошли вверх на фоне отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - сентябрь 2023 года.

По данным биржи на 16:01 мск, акции "Русснефти" прибавляли 5,71%, поднимаясь до 173,9 рубля за бумагу.

К 17:30 мск акции компании немного замедлили рост и торговались на уровне 171,9 рубля за бумагу (+4,5%).

Ранее в отчете компании сообщалось, что чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за январь - сентябрь 2023 года составила 34,04 млрд рублей против 10,25 млрд рублей годом ранее. Таким образом, показатель вырос в 3,3 раза.

Группа компаний "Русснефть" входит в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в стране. Объем запасов компании по категории 2P превышает 200 млн тонн нефти по международной классификации SPE. В группу входят четыре филиала в ключевых нефтегазоносных регионах России (Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Саратовский и Ульяновский филиалы), а также активы в Томской области и Азербайджане.