ЦБ с Минфином и Казначейством обсуждают, где эффективнее использовать цифровой рубль

Помимо простых функций по типу открытия и пополнения цифровых счетов физическими и юридическими лицами, тестируются функции автоплатежей и оплаты по QR-коду, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк России обсуждает с Министерством финансов и Казначейством страны, где наиболее эффективно можно было бы использовать цифровой рубль, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в рамках вебинара "Цифровой рубль".

"Этот вопрос периодически возникает: что будет с государственными платежами? Можно ли будет заплатить налоги? Мы сейчас совместно с Министерством финансов, с Федеральным казначейством, поскольку они именно являются держателями этих процессов, смотрим, где наиболее эффективно можно использовать цифровой рубль для того, чтобы добавленную стоимость добавить. Поэтому это также планируется на следующих этапах", - заявила Бакина.

Также она добавила, что помимо простых функций по типу открытия и пополнения цифровых счетов физическими и юридическими лицами, тестируются функции автоплатежей и оплаты по QR-коду. Кроме того, разрабатывается возможность проведения операций там, где нестабильная связь или отсутствует интернет в так называемом офлайн режиме. Но эта опция отнесена на более поздние этапы.

Банк России и группа банков 15 августа начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

Как сообщали ранее в ЦБ, в тестировании будут участвовать порядка 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России.

По оценкам регулятора, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года.