Путин заявил, что РФ вышла на второе место по товарообороту с КНР неазиатских стран

Первое место занимают США

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем, если считать все страны. При этом, если говорит о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, РФ вышла на второе место после США, обогнав Германию, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая, - напомнил Путин, - На самом деле, если чисто формально подходить, это не так". По его словам, статистика учитывает "здесь и Гонконг", и другие китайские территории.

Путин указал, что "с соседними странами у любой страны всегда больше торговый оборот". "Из нерегиональных стран мы по сути занимаем второе место в торговле с Китаем после Соединенных Штатов, обогнав уже по этому показателю Федеративную Республику Германия", - добавил президент РФ.

"Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет, - подчеркнул Путин. - Ведь мы ставили перед собой задачу добиться $200 млрд в 2024 году. И когда мы в 2019 году это сформулировали, я вам скажу откровенно: мало кто верил, что это вообще возможно". "На тот момент времени товарооборот у нас был $100 млрд", - напомнил президент РФ.-