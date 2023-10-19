Приложение "Тинькофф банка" стало снова доступно в App Store

Банк посоветовал успеть скачать его в течение дня

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Приложение "Тинькофф банка" стало вновь доступно в официальном магазине приложений Apple для iOS, банк советует успеть скачать его 19 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

"Приложение "Тинькофф" снова доступно в App Store - успейте скачать сегодня. С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться "Тинькофф" на "Айфоне" или другом iOS-устройстве", - говорится в сообщении.

В марте 2023 года после санкций ЕС приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. В августе мобильное приложение банка пропало и из Google Play. После удаления приложения "Тинькофф" устанавливал его на iOS только через своего представителя на встрече.