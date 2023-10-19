И.о. премьера Испании счел маловероятным переподключение Россельхозбанка к SWIFT

Пранкеры Вован и Лексус позвонили Педро Санчесу от имени председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата и спросили о возможности снятия ограничений с российских банков с целью возобновить сделку

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) счел маловероятным переподключение Россельхозбанка к SWIFT для возобновления зерновой сделки.

Пранкеры позвонили Санчесу от имени председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата и спросили о возможности снятия ограничений с российских банков с целью возобновить сделку.

"Что касается Россельхозбанка, то я считаю, что маловероятно, что его переподключение к SWIFT будет принято в Европейском союзе", - отметил и.о. премьера Испании, запись разговора опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

"Платежи можно осуществлять через другие банки, которые не были отключены от SWIFT, что, как мне представляется, является альтернативой. И мы работаем по данному вопросу с ООН, а также с Европейской комиссией и Европейским советом. Такова наша позиция по данному вопросу", - добавил Санчес.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля спустя год реализации. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.