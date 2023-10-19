Минпромторг ЛНР сообщил об ограничении в регионе торговой наценки на продтовары

По словам Тимура Саматова, "теперь абсолютно в любом супермаркете на территории республики можно приобрести товар с минимальной надбавкой к цене производителя или поставщика"

ЛУГАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Все торговые сети, действующие в Луганской Народной Республике (ЛНР), добровольно ограничили торговую наценку на продовольственные товары, подписав соответствующий меморандум с Минпромторгом республики, сообщило ведомство в Telegram-канале.

"Все торговые сети ЛНР ограничили торговую наценку. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина новым регионам необходимо было проработать вопрос стабилизации ценовой ситуации на территориях", - говорится в сообщении.

По словам главы Минпромторга ЛНР Тимура Саматова, меморандум с ведомством подписали девять торговых сетей, а также представители мелкорозничного бизнеса. "Теперь абсолютно в любом супермаркете на территории республики можно приобрести товар с минимальной надбавкой к цене производителя или поставщика", - цитирует ведомство Саматова.

8 августа врио министра промышленности и торговли ЛНР Иван Леонов сообщал, что республика первая из четырех новых регионов РФ выполнила поручение Путина, подписав меморандум на добровольное ограничение торговой наценки. Согласно документу, торговая наценка на 24 продовольственных товара к закупочной цене составляет до 5%.