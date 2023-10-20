МАГАТЭ поддержало решение ЗАЭС обеспечить защиту реактора третьего энергоблока

Это повысит степень безопасности на объекте, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии

ВЕНА, 20 октября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает решение администрации Запорожской АЭС о создании защитного укрытия для корпуса реактора третьего энергоблока станции, так как это повысит степень безопасности на объекте. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"В конце прошлой недели ЗАЭС отдельно проинформировала МАГАТЭ о решении закрыть корпус реактора третьего энергоблока, который был оставлен открытым и использовался в качестве резервуара для хранения борированной воды на случай необходимости. МАГАТЭ поддерживает решение [администрации] ЗАЭС о закрытии реактора третьего энергоблока, поскольку оно укрепляет степень глубины защиты, улучшая состояние ядерной безопасности энергоблока", - отметили в организации.

Ранее постпредство РФ при международных организациях в Вене сообщило, что в период с 10 по 16 октября российские войска обнаружили и подавили 174 украинских летательных аппарата в районе Энергодара и ЗАЭС.

ЗАЭС, расположенная в городе Энергодаре, состоит из шести энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы ПВО, однако несколько раз фиксировались попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов. Чтобы защитить ЗАЭС от обстрелов, на ее территории возведены инженерные конструкции, которые должны стать так называемой подушкой безопасности.