Министр назвал инвестиционный рейтинг Греции открытием исторических возможностей

Этим следует воспользоваться, чтобы "двигаться вперед на благо всех греков, особенно самых слабых слоев населения", отметил Костис Хадзидакис

АФИНЫ, 21 октября. /ТАСС/. Повышение международным рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга Греции до инвестиционного уровня "ВВВ-" со стабильным прогнозом открывает перед страной исторические возможности. Об этом заявил министр национальной экономики и финансов Костис Хадзидакис.

По словам министра, "S&P является четвертым рейтинговым агентством подряд и вторым признанным Европейским центральным банком, которые присвоили Греции рейтинг инвестиционного уровня за последние месяцы спустя 13 лет", как она его лишилась на волне финансового кризиса. Министр назвал оценку греческой экономики, проведенную S&P, более чем позитивной и красноречивой. "Пусть ее прочтут те, кто постоянно пытается недооценивать усилия и результаты государственной политики в экономике, - сказал Хадзидакис. - Перед страной открывается историческое окно возможностей, потому что политическая стабильность сочетается с правильным набором инструментов экономической политики. И наш патриотический долг - воспользоваться этой возможностью и двигаться вперед на благо всех греков, особенно самых слабых слоев населения".

Министр отметил, что "Греция ориентирована и останется ориентированной на проведение серьезной политики в финансовой сфере, независимо от результатов переговоров, которые ведутся в Европейском союзе по новым правилам финансовой стабильности". По словам Хадзидакиса, "эта политика является единственной устойчивой основой для поддержания авторитета страны на международных рынках, привлечения инвестиций и стабильного развития".

S&P повысило в пятницу кредитный рейтинг Греции до инвестиционного уровня "ВВВ-" с " +", прогноз стабильный.

Греческий информационный портал newsbomb.gr отмечает, что это первый рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный Греции одним из трех крупнейших международных рейтинговых агентств, и теперь требуется лишь еще одно повышение кредитного рейтинга страны со стороны Fitch или Moody's, чтобы дать греческим государственным облигациям право считаться на финансовых рынках бондами инвестиционного уровня. Ранее 8 сентября международное рейтинговое агентство DBRS Morningstar повысило рейтинг Греции до инвестиционного уровня, однако оно не входит в тройку ведущих агентств, хотя и признается Европейским центральным банком.