Шрёдер выступил за ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2"

Бывший канцлер ФРГ назвал это разумным с точки зрения цен

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) высказался за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

"Это было бы разумно с точки зрения цен. Оба трубопровода ("Северный поток" и "Северный поток - 2" - прим. ТАСС) можно было бы отремонтировать", - заявил он в интервью газете Berliner Zeitung.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что газопроводы взорвали США, Шрёдер отметил, что не знает этого. "Есть только одна подсказка: [президент США Джо] Байден в начале 2022 года сказал [канцлеру ФРГ Олафу] Шольцу, что "Северный поток" не может быть принят в эксплуатацию, если Россия нападет на Украину. Каждый может сделать свои выводы из этого", - сказал экс-глава германского правительства.

"Северный поток - 2" так и не был сертифицирован германской стороной, поэтому он не может быть использован.

Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам": оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. Уцелела одна из двух веток "Северного потока - 2".

Президент РФ Владимир Путин ранее на Российской энергетической неделе назвал "неумным экономическим поведением" отказ ФРГ от газа из России, выразив непонимание, "почему через территорию Украины можно подавать газ в ту же Германию, а по "Северному потоку - 2" считают, что нельзя".