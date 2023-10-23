Около 2 тыс. грузовиков ожидают въезда из Белоруссии в Евросоюз

Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска "Мядининкай"

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. грузовых автомобилей ожидают въезда в страны Евросоюза из Белоруссии. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Около 2 тыс. большегрузов ожидают въезда в Евросоюз. По состоянию на 10:00 очереди грузовиков фиксируются перед всеми европейскими пунктами пропуска", - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский - "Каменный Лог"), контрольные службы которого с 20 октября оформили около 18% грузовиков. Через остальные литовские пункты пропуска в страны ЕС проследовало 36% большегрузов.

Ранее в Госпогранкомитете сообщили о том, что очереди автомобилей на въезд в Латвию из Белоруссии за месяц увеличились почти в шесть раз, в Литву - более чем вдвое.

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. При этом без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в польском пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.