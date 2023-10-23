На развитие туризма в Сибири направят более 270 млрд рублей до 2030 года

Предполагается, что число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, к 2030 году достигнет 11,1 млн, а в гостиницах и отелях появится 112 тыс. новых мест

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Свыше 270 млрд рублей планируют направить на развитие туристического кластера в Сибирском федеральном округе (СФО) до 2030 года, следует из опубликованного на сайте кабмина РФ плана реализации стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года.

"Объем инвестиций - 273,8 млрд рублей <…>, 2030 год. Создание рабочих мест - 34,3 тыс.", - говорится в документе. Предполагается, что число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, к 2030 году достигнет 11,1 млн, а в гостиницах и отелях появится 112 тыс. новых мест. Ответственным за исполнение целевых показателей назначено Минэкономразвития РФ.

Среди приоритетных инвестиционных проектов - особая экономическая зона "Горная Шория" в Кузбассе с объемом инвестиций 202,1 млрд рублей, комплексный туристический проект с 3,5 тыс. номеров "Байкальская слобода" в Иркутской области за 40,9 млрд рублей, всесезонный курорт "Манжерок" в Горном Алтае с вложениями в 21 млрд рублей, туристический комплекс "Затундра" в Красноярском крае с инвестициями в 20 млрд рублей. Они должны быть реализованы до 2035 года.

В Иркутской области также планируется развитие ОЭЗ "Ворота Байкала" до 2028 года с объемом вложений в 19 млрд рублей, комплексного проекта исторического центра Иркутска с инвестициями (16,9 млрд рублей до 2030 года), турпроекта "Зеленый мыс" на 304 номера до 2028 года, создание Международного центра водных ресурсов за 8 млрд рублей и многофункционального комплекса "Сибэкспоцентр" в 2026 году.

В Алтайском крае до 2028 года будет построен всесезонный курорт на ОЭЗ "Бирюзовая катунь" с вложениями в 13,3 млрд рублей, горнолыжный курорт Altay Restart за 4 млрд рублей до 2026 года, объекты инфраструктуры в игорной зоне "Сибирская монета" за 3,9 млрд рублей и рекреационно-оздоровительный комплекс "Катунь" до 2034 года с объемом вложений в 3,4 млрд рублей. В Республике Алтай планируется строительство гостиничного комплекса за 6,5 млрд рублей на берегу Телецкого озера, который будет завершен до 2031 года. В Хакасии до 2033 года планируется комплексное развитие горнолыжного курорта "Гладенькая" с объемом инвестиций в 14,5 млрд рублей.

Ранее правительство России утвердило план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, включающий реконструкцию дорог и научной базы региона.