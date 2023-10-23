23 октября, 13:21,
обновлено 23 октября, 13:50

Росрыболовство предложило запретить ввоз рыбной продукции с Фарерских островов

Фарерские острова. Martin Zwick/ REDA&CO/ Universal Images Group via Getty Images
Фарерские острова
© Martin Zwick/ REDA&CO/ Universal Images Group via Getty Images

Ведомство выдвинуло такое предложение в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз в Россию рыбной продукции с Фарерских островов, сообщило ведомство.

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"Федеральное агентство по рыболовству внесло в правительство Российской Федерации предложение ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов (автономной территории Королевства Дания) в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что основу импорта с Фарерских островов составляет мороженая рыба (сельдь, скумбрия, мойва). При этом по данным официальной статистики, в период с 2018 по 2022 годы объем ввозимой продукции снизился на 50,4% (со 144,1 тыс. тонн до 71,5 тыс. тонн).

"Предложенная мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, поскольку российские промысловые компании осуществляют добычу и доставку на российский берег данных видов рыб и производят продукцию из них", - сообщает Росрыболовство.

Кроме того, растущий потенциал производственных мощностей свидетельствует об отсутствии предпосылок к снижению производства мороженой рыбы. Ведомство также отмечает, что импорт с Фарерских островов может быть замещен перераспределением части существующего экспорта на поставки на внутренний рынок.

В июне датские СМИ сообщали о планах властей Фарерских островов, входящих в состав Дании на правах автономии, ввести ограничения на доступ к местным портам для российских судов. Как уточняло Датское радио, речь идет о том, что рыболовным судам из РФ запретят оказывать ремонтные услуги, а разрешенный объем перевалки будет сокращен на 75%. 

Теги:
ДанияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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