27 октября, 17:37,
обновлено 27 октября, 17:59
Ситуация с ценами на бензин в России

Новак заявил, что отдельные заправки держат цены на дизель выше среднего уровня

Вице-премьер РФ Александр Новак. Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС
Вице-премьер РФ Александр Новак
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Вице-премьер России отметил, что необходимо обеспечить потребителю выбор - покупать базовое топливо по более низким ценам или дорогое брендированное

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Некоторые заправки держат цены на дизельного топливо значительно выше среднего по России уровня из-за того, что продают только брендированное топливо, такого быть не должно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении правительства.

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"Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рублей за литр. Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой "экто" или "евро", - сказал он. Новак отметил, что такой ситуации быть не должно.

Вице-премьер считает необходимым обеспечение выбора для потребителя - покупать дорогое брендированное топливо или базовое по более низким ценам.

В сообщении кабмина также уточняется, что по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизеля для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. В документе отмечается необходимость стабилизации на рыночном уровне дифференциала разницы цен между заправками крупных нефтяных компаний и независимых АЗС.

Участники совещания рассказали о стабилизации стоимости цен на топливо в мелкооптовом сегменте, на АЗС и при его поставках сельхозпроизводителям. По их данным, при продаже топлива аграриям наценка посредников сократилась почти в два раза, а мелкооптовые цены продолжили снижение в соответствии с биржевой динамикой.

Представитель ФАС рассказал о проведении проверки нарушения законодательства о защите конкуренции по факту незаконного использования товарного знака АЗС из Новосибирска. Соответствующий договор истек в марте 2023 года. По его словам, владельцы бизнеса продают дизельное топливо по ценам выше рынка, выставляя только брендированный товар, а также незаконно работают под чужим брендом. Он также пообещал пресечь это нарушение. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСитуация с ценами на бензин в России
© Информационное агентство ТАСС
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