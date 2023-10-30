"Северсталь" сохраняет намерение заключить с ФАС мировое соглашение по делу металлургов

В компании сообщили, что ведутся обсуждения условий соглашения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Компания "Северсталь" сохраняет намерение заключить с ФАС мировое соглашение по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, ведутся обсуждения условий соглашения. Об этом ТАСС в кулуарах конференции Smartlab сообщил начальник отдела по работе с инвесторами "Северстали" Никита Климантов.

"Обсуждения идут, ждем. В расследовании мы участвуем. Как ранее заявляли, готовы подписать мировое соглашение. Когда будет принято окончательное решение, у нас нет информации", - рассказал Климантов.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский говорил ТАСС, что служба планирует завершить обсуждение условий мирового соглашения с металлургами этой осенью.

Дело о монопольных ценах

В апреле 2021 года ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

ФАС признала компании нарушившими антимонопольное законодательство. "Северстали", НЛМК и ММК были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. НЛМК, ММК и "Северсталь" не согласились с выводами ведомства, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.

В январе ФАС подтвердила возможность заключения мировых соглашений с "Северсталью", ММК и НЛМК из-за существенного ухудшения финансового положения компаний после введения санкций.