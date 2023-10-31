Компанию "Арселормиттал Темиртау" планируют передать в госсобственность до конца ноября

Условия сделки не назвали

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют передать компанию "Арселормиттал Темиртау" в собственность государства до конца ноября. Об этом сообщил на брифинге министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.

"По срокам завершения сделки мы таргетируем конец ноября. До конца ноября юридическая документация должна быть полностью готова", - сказал Шарлапаев, отвечая на вопрос о сроках передачи "Арселормиттал Темиртау" в госсобственность.

Он отметил, что до завершения сделки не может рассказать о ее условиях. "В случае, если в условия сделки будут включены какие-то условия по выплатам, то мы не компенсируем "Арселормиттал Темиртау" за будущие потери. И мы не будем использовать бюджетные средства для приобретения этого актива", - пояснил министр.

На шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде 28 октября произошла авария, в результате которой погибли 46 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам этого ЧП. Глава государства поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты - компанией "Арселормиттал Темиртау". Она является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы ArcelorMittal. В свою очередь правительство Казахстана достигло предварительной договоренности с акционерами АО "Арселормиттал Темиртау", в настоящее время завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу государства.