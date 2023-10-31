Петербург планирует направить 5 млрд рублей на выплаты участникам СВО в 2024 году

Еще более 1,5 млрд рублей намерены выделить на единовременные выплаты к 80-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге планируют направить 5 млрд рублей на единовременные выплаты участникам специальной военной операции в 2024 году. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в Законодательном собрании, представляя в первом чтении бюджет города.

"Петербург оказывает всемерную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. На единовременные выплаты в 2024 году запланировано 3 млрд рублей. Еще 2 млрд будут добавлены ко второму чтению проекта бюджета", - сказал губернатор.

Беглов напомнил, что с 1 июня 2023 года в городе работает филиал фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", созданного по инициативе президента России. На социальном сопровождении регионального филиала сегодня находится более 800 человек. За пять месяцев работы фонда принято более 3,5 тыс. обращений, почти 90% из них уже отработаны и решены, добавил он.

Беглов отметил, что в общей сложности в 2024 году меры социальной поддержки получат 2,6 млн жителей Петербурга, общий объем средств на эти цели - 87,4 млрд рублей, на три года - 268,3 млрд рублей.

В 2024 году город предусматривает более 1,5 млрд рублей на единовременные выплаты к 80-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Выплаты получат 240 тыс. ветеранов, в том числе 9 тыс. блокадников, проживающих в других субъектах России", - отметил глава города.

"В бюджете города также заложены средства на единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. С 2024 года такие выплаты станут ежегодными, на три ближайших года предусмотрено 4 млрд рублей", - сказал Беглов.