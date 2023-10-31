Акции Polymetal на Мосбирже снижались почти на 4%

Котировки пошли вниз на сообщении о нереалистичности выплаты дивидендов в 2023 году

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Акции Polymetal - крупнейшего российского производителя серебра и одного из ведущих золотодобытчиков - в ходе торгов на Московской бирже снижались на 3,96% - до 526 рублей за бумагу, свидетельствуют данные биржевой площадки на 13:29 мск. Котировки пошли вниз на сообщении о нереалистичности выплаты дивидендов в этом году.

По данным на 14:14 мск, акции Polymetal торговались на уровне 530 рублей за бумагу (-3,23%).

В ходе телеконференции с инвесторами глава компании Виталий Несис сообщил, что Polymetal может выплатить дивиденды за 2023 год, но выплаты в этом году нереалистичны. По его словам, компания может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2023 года и это решение будет зависеть от продвижения в процессе продажи российских активов компании.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.