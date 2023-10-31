31 октября, 14:13,
обновлено 31 октября, 14:32

Акции "Аэрофлота" на Мосбирже снижались более чем на 2,7%

Котировки пошли вниз после публикации отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за девять месяцев

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Стоимость акций "Аэрофлота" в ходе торгов на Московской бирже снижалась на 2,73%, до 38,8 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:01 мск.

По данным торгов на 17:23 мск, стоимость акций компании замедлила снижение до 2,11% и находилось на уровне 39,05 рубля за бумагу.

Котировки пошли вниз после публикации отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2023 года. Так, скорректированная чистая прибыль авиакомпании составила 16 млн рублей против убытка за аналогичный период 2022 года. При этом скорректированная чистая прибыль за III квартал увеличилась в 3,1 раза, до 17,6 млн рублей, сообщила компания. 

Теги:
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