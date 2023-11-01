РБК: цена поездки от Москвы до Петербурга после открытия ВСМ снизится почти на 17,5%

По данным источника издания, стоимость будет сформирована в расчете затрат одного часа времени пассажира не только на сам поезд, а также на городской транспорт, чтобы добраться до вокзала, и ожидания непосредственной перевозки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минтранс и Минэкономразвития на совещаниях, состоявшихся на прошлой неделе, согласовали часть параметров проекта будущей ветки высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. С ее запуском проезд должен подешеветь на 17,5% и занимать минимальное количество времени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения проекта.

Как сообщает издание, условная стоимость поездки по ВСМ от Москвы до Петербурга составит 5 008 рублей, если исходить из цен 2022 года. Это формально выше тарифа на "Сапсан" (4 813 рублей) или самолет (4 056 рублей), рассказывает один из собеседников РБК. Но фактические затраты пассажира на ВСМ должны быть ниже на 17,5% от средних расценок других видов транспорта и составлять 7 654 рублей, отмечает издание.

Удешевление перевозки источник РБК объясняет тем, что в расчете затрат заложена средневзвешенная стоимость одного часа времени пассажира, которое он тратит не только на сам поезд, а также на городской транспорт, чтобы добраться до вокзала, и ожидания непосредственной перевозки. Также предполагается, что поездка по ВСМ займет совокупно 3 часа 45 минут: 2 часа 15 минут самого рейса плюс дорога до вокзала и обслуживание в терминале. С учетом остановок стоимость "внутри" проезда по сегментам ВСМ составит: Москва - Тверь - 921 рубль, Петербург - Новгород - 1 020 рублей, Москва - Новгород - 4 329 рублей, Петербург - Тверь - 4 276 рублей.

Согласно прогнозам министерств, которые есть у РБК, индуцированный спрос на поездки по магистрали должен принести еще 7,6 млн собственных пассажиров. 67% трафика на магистрали будут формировать пассажиры, пересевшие с других видов транспорта. Новая магистраль должна дать прирост валовой добавленной стоимости в размере более 4 трлн рублей "за счет агломерационных эффектов, повышения подвижности населения, привлечения туристов, эффекта повышения безопасности дорожного движения", отмечает издание.

В пресс-службах Минтранса, Минэкономразвития и РЖД отказались от комментариев. В ЦППК не ответили на запрос.