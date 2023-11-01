Казахстан планирует привлечь местного инвестора для развития "Арселормиттал Темиртау"

Премьер-министр республики Алихан Смаилов отметил, что минимальный размер инвестиций в ближайшие три года должен составить $3 млрд

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют привлечь местного частного инвестора для развития производства на предприятии "Арселормиттал Темиртау". Об этом сообщил журналистам премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Мы должны привлечь частного инвестора, он должен вложить минимум $3 млрд в ближайшие три года. Причем как минимум $1,3 млрд он должен вкладывать уже сразу, потому что нынешняя ситуация на предприятии требует незамедлительного решения вопросов промышленной безопасности, безопасности труда, модернизации всего оборудования и расширения производства для того, чтобы за счет доходов предприятия закрывать все свои долги и расходные мероприятия", - сказал Смаилов, отвечая на вопрос о передаче компании в госсобственность. По его словам, правительство планирует, что это будет казахстанский инвестор.

На шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде 28 октября произошла авария, в результате которой погибли 46 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты - компанией "Арселормиттал Темиртау".