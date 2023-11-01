1 ноября, 17:53,
обновлено 1 ноября, 18:13

Путин указал правительству и ЦБ, что нужно скоординированно снижать инфляцию

Президент РФ подчеркнул, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ и Банк России (Центробанк, ЦБ) должны скоординировать свои усилия по снижению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, которое он провел в режиме видеоконференции.

"Еще раз обращаю внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции", - сказал глава государства, подчеркнув, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация