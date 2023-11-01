Путин указал правительству и ЦБ, что нужно скоординированно снижать инфляцию

Президент РФ подчеркнул, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ и Банк России (Центробанк, ЦБ) должны скоординировать свои усилия по снижению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, которое он провел в режиме видеоконференции.

"Еще раз обращаю внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции", - сказал глава государства, подчеркнув, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей.