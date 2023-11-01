1 ноября, 17:54

Путин: указ по валютной выручке уже сыграл положительную роль

Указ по валютной выручке уже сыграл положительную роль - Путин.

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