1 ноября, 17:57,
обновлено 1 ноября, 18:13

Путин призвал усилить позитивные тенденции в промышленности, АПК и сфере услуг

Глава государства отметил необходимость продолжать развитие финансовой, транспортной, логистической и прочей инфраструктуры

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг в РФ. Глава государства провел совещание по экономическим вопросам.

"В целом в любой ситуации [нужно] гарантировать поступательное развитие экономики и социальной сферы, безопасность граждан и защиту национальных интересов. Нам также необходимо усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг, поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств, в освоение новых технологических решений, в подготовку новых профессиональных кадров", - сказал Путин.

Отдельно он подчеркнул, что, конечно, нужно продолжать развитие инфраструктуры: финансовой, транспортной, логистической и прочей. "Это ключевое условие для обеспечения долгосрочного роста, для экономического суверенитета России", - подчеркнул президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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