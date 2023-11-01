Путин призвал усилить позитивные тенденции в промышленности, АПК и сфере услуг

Глава государства отметил необходимость продолжать развитие финансовой, транспортной, логистической и прочей инфраструктуры

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг в РФ. Глава государства провел совещание по экономическим вопросам.

"В целом в любой ситуации [нужно] гарантировать поступательное развитие экономики и социальной сферы, безопасность граждан и защиту национальных интересов. Нам также необходимо усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг, поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств, в освоение новых технологических решений, в подготовку новых профессиональных кадров", - сказал Путин.

Отдельно он подчеркнул, что, конечно, нужно продолжать развитие инфраструктуры: финансовой, транспортной, логистической и прочей. "Это ключевое условие для обеспечения долгосрочного роста, для экономического суверенитета России", - подчеркнул президент.