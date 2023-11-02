"Сибур" и "Газпром" договорились о поставках сжиженного газа для автопарка АГХК

Строительство Амурского газохимического комплекса ведется в Свободном

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 ноября. /ТАСС/. "Сибур" и "Газпром гелий сервис" (полномочная компания ПАО "Газпром") заключили соглашение о поставках сжиженного природного газа в качестве моторного топлива для автопарка Амурского газохимического комплекса (АГХК), который строится в Свободном в Амурской области. Об этом сообщается на сайте приамурского предприятия.

"Сибур" и "Газпром гелий сервис" заключили соглашение о намерениях по поставкам СПГ в качестве моторного топлива для парка техники строящегося АГХК. Подписи в документе поставили член правления - управляющий директор "Сибур" Марина Медведева и генеральный директор "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш", - говорится в сообщении.

"Сибур" совместно с подрядными транспортными организациями рассмотрит возможность расширения использования на АГХК автотехники на СПГ. Стороны проработают вопрос организации заправки на объектах газозаправочной инфраструктуры "Газпром гелий сервис", а также заключения в будущем договора поставки СПГ.

В сентябре 2023 года "Газпром гелий сервис" запустил в Свободненском районе Амурской области малотоннажный комплекс СПГ производительностью 1,5 тыс. кг/час. Это позволит обеспечить автономную газификацию социально значимых объектов, организовать заправку газомоторным топливом собственного транспорта "Газпром гелий сервис" и других коммерческих потребителей.

"Сибур" (совместно с Sinopec) реализует в Свободнеском районе проект по строительству АГХК - одного из крупнейших в мире производств полиэтилена и полипропилена мощностью 2,7 млн т/год готовой продукции. Компания проводит мероприятия по переводу на газомоторное топливо парка используемой автомобильной техники. Ранее на Амурском ГХК построили первую в Амурской области метановую станцию для заправки газом автобусов и автомобилей в периметре проекта.

ООО "Газпром гелий сервис" - компания по реализации проектов с применением криогенных технологий. В ДФО компания реализует инвестиционные проекты в области строительства малотоннажных заводов по производству СПГ на территориях опережающего развития.