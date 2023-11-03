3 ноября, 12:12,
обновлено 3 ноября, 12:42

Путин допустил рост ВВП РФ по итогам года вплоть до 3%

При этом в странах Евросоюза произойдет падение этого показателя, считает президент России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин допустил рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам года вплоть до 3%, отметив, что в то же время в странах Евросоюза (ЕС) произойдет падение. Глава государства сегодня проводит встречу с новым составом Общественной палаты РФ.

"У нас в этом году рост ВВП будет 2,8-2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы - минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что чем РФ будет сильнее, тем меньше у ее оппонентов будет желания исключать страну из каких-то организаций. "Чем мы будем сильнее - в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом - тем меньше будет желание кого бы то ни было откуда бы то ни было нас исключать", - указал президент РФ.

"Ну, вот поисключали нас, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что, какой результат?" - добавил глава российского государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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