Путин допустил рост ВВП РФ по итогам года вплоть до 3%

При этом в странах Евросоюза произойдет падение этого показателя, считает президент России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин допустил рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам года вплоть до 3%, отметив, что в то же время в странах Евросоюза (ЕС) произойдет падение. Глава государства сегодня проводит встречу с новым составом Общественной палаты РФ.

"У нас в этом году рост ВВП будет 2,8-2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы - минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что чем РФ будет сильнее, тем меньше у ее оппонентов будет желания исключать страну из каких-то организаций. "Чем мы будем сильнее - в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом - тем меньше будет желание кого бы то ни было откуда бы то ни было нас исключать", - указал президент РФ.

"Ну, вот поисключали нас, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что, какой результат?" - добавил глава российского государства.