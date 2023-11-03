Молния
3 ноября, 12:29

Путин: экономика работает ритмично, власти не отказываются от социальных и других планов

Экономика РФ работает ритмично, власти не отказываются от социальных и других планов - Путин. 

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