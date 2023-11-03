Минфин рассчитывает на привлечение иностранных инвестиций с помощью исламского банкинга

По словам заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, это станет свидетельством успеха эксперимента

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Минфин рассчитывает на привлечение иностранных инвестиций благодаря работе инструментов исламского финансирования в рамках стартовавшего в некоторых регионах эксперимента по партнерскому (исламскому) банкингу. Это станет свидетельством успеха эксперимента, сказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на совещании по рассмотрению плана мероприятий по развитию партнерских (исламских) финансов в Татарстане.

"Рассчитываем на то, что принятие этого закона позволит привлекать иностранные инвестиции. <...> Мы, конечно, ждем, когда <...> бизнес найдет такой проект, найдет таких партнеров и приведет их в Россию, сможет реализовать проекты. И это будет, конечно, главным доказательством того, что этот закон был принят не зря, и все усилия, которые были потрачены вами и нами, они не прошли даром", - сказал Моисеев, отметив, что это станет одним из главных аргументов, чтобы признать эксперимент успешным.

Он также отметил, что на участниках эксперимента лежит высокая ответственность по выработке правильных подходов. Это, по словам Моисеева, позволит показать, что в результате применения такого способа финансирования могут быть достигнуты значительные результаты.