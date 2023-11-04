Орешкин: РФ к 2030-2035 году должна снизить долю импорта в структуре потребления до 15%

Помощник президента РФ отметил, что значимым для снижения доли импорта в потреблении будет развитие внутреннего туризма и технологической отрасли, которая станет одним из главных драйверов развития российской экономики в ближайшие 10 лет

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российская экономика к 2030-2035 году должна снизить уровень импорта до 15% в структуре потребления. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Следующий этап вот этого движения. Мы по показателю, о котором я говорил (доля импорта в потреблении - прим. ТАСС), должны где-то на горизонте 2030-2035 года выйти на уровень порядка 15% дальнейшего снижения доли импорта в структуре нашего потребления", - сказал он.

Орешкин также отметил, что значимым для снижения доли импорта в потреблении будет развитие таких направлений российской экономики, как внутренний туризм и технологическая отрасль, которая станет одним из главных драйверов развития российской экономики в ближайшие 10 лет.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

В новость внесена правка (10:58 мск) - уточняется период