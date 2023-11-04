4 ноября, 11:47
Международная выставка-форум "Россия"

Мишустин встретится с главами правительств СНГ в ходе форума "Россия"

На площадке координационного центра правительства пройдет заседание межправительственных комиссий, а также еженедельно запланированы совещания заместителей председателя правительства и министров

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главами правительств СНГ состоится на площадке координационного центра правительства на форуме-выставке "Россия". Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Читайте также
История всероссийских выставок

"На площадке выставки "Россия" будет проходить много в том числе международных событий. Здесь ожидается встреча премьера с главами правительств СНГ", - сказал Чернышенко.

Кроме того, в центре пройдет заседание межправительственных комиссий, а также еженедельно запланированы совещания заместителей председателя правительства и министров. "Это рабочая площадка, на которой ежедневная деятельность государственных органов исполнительной власти и корпораций будет представлена в открытом виде для наших граждан для того, чтобы они могли посмотреть, в чем секрет эффективности, скорости принятия решений", - добавил вице-премьер.

Также, по его словам, здесь будут проводиться стратегические сессии на уровне председателя правительства." Повестка насыщенная", - заключил Чернышенко.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация