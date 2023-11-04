Новак: выставка "Россия" призвана показать достижения и направления развития страны

Вице-премьер рассказал, что за день посетил множество павильонов и отметил огромный интерес к выставке, в том числе и со стороны молодежи

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Международная форум-выставка "Россия" призвана показать не только достижения страны, но и дальнейшие направления развития России. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС в студии агентства в Координационном центре правительства РФ на выставке.

"Выставка - это прекрасная возможность показать, чего достигли, что хорошего есть в каждой отрасли, в каждом направлении развития страны. Ну и, конечно, мечты. Это тоже важно, показывать, куда мы стремимся в любом направлении", - сказал он.

"Мы показываем, какая будет у нас энергетика через 20-30 лет: это возобновляемые источники энергии, развитие атомной промышленности, безотходных технологий, ядерных технологий, новых реакторов малой мощности, развитие нефтегазохимии, развитие новых СПГ-проектов. Безусловно, новые технологии добычи на месторождениях. Использование современных цифровых технологий, искусственного интеллекта, тоже показано на выставке. Конечно, основная задача показать не только достижения, но и в каком направлении будет развиваться страна", - добавил Новак.

Вице-премьер рассказал, что за день посетил множество павильонов и отметил огромный интерес к выставке, в том числе и со стороны молодежи.

"Это очень классный просветительский и образовательный проект", - резюмировал вице-премьер.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвую все регионы России, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".