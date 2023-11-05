5 ноября, 10:01
Палестино-израильский конфликт

СМИ: операция против ХАМАС в Газе обойдется Израилю в более чем $50 млрд

Alexi J. Rosenfeld/ Getty Images
© Alexi J. Rosenfeld/ Getty Images

По информации Calcalist, такие расходы составят порядка 10% от ВВП страны за год при условии, что военные действия продлятся еще от 8 до 12 месяцев и ограничатся сектором Газа, а 350 тыс. призванных на службу резервистов вскоре смогут вернуться на свои рабочие места

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Военные действия Израиля против ХАМАС в секторе Газа, если операция завершится до конца 2024 года, обойдутся по самым оптимистичным оценкам в 200 млрд шекелей (около $51 млрд). Об этом сообщает израильская экономическая газета Calcalist со ссылкой на предварительные данные Министерства финансов Израиля.

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По данным газеты, такие расходы составят порядка 10% от ВВП Израиля за год при условии, что военные действия продлятся еще от 8 до 12 месяцев и ограничатся сектором Газа, без полноценного подключения ливанского движения "Хезболлах", Ирана или Йемена, а 350 тыс. призванных на службу резервистов Армии обороны Израиля вскоре смогут вернуться на свои рабочие места. Издание указывает, что Минфин характеризует такую оценку как оптимистичную. Calcalist напоминает, что госрасходы, связанные с пандемией в Израиле, составили порядка 160 млрд шекелей. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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