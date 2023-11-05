"Роснефть" презентует проект "Восток ойл" на форуме "Россия"

Компания реализует этот проект в Красноярском крае

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Дни Красноярского края пройдут с 6 по 9 ноября в павильоне "Роснефти" на международной выставке "Россия", говорится в сообщении компании.

Ключевым мероприятием станет презентация масштабного нефтегазового проекта "Восток ойл", который реализует компания в этом регионе. В рамках культурной программы состоятся выступления фольклорных коллективов: эвенкийского вокального ансамбля "Тогокон" и таймырского народного ансамбля песни и танца народов севера "Хэйро".

В Красноярском крае работают крупнейшие добычные предприятия "Роснефти" - "РН-Ванкор", "Востсибнефтегаз", "Славнефть-Красноярскнефтегаз", а также расположены Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия.

"Дни региона откроет презентация крупнейшего инвестиционного проекта мировой нефтяной отрасли - "Восток ойл". В мероприятии примут участие представители руководства НК "Роснефть" и Красноярского края", - говорится в сообщении.

Ресурсная база "Восток ойла" превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти.

"Рекордно низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след (он составляет лишь четверть от среднемировых показателей новых проектов) делают "Восток ойл" одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире", - отмечается в сообщении.