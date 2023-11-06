Руководство Казахстана пообещало выполнить все обязательства "Арселормиттал Темиртау"

Компания передается в собственность государства

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Казахстана и компания "Арселормиттал Темиртау" (АМТ), которая передается в собственность государства, выполнят все ее обязательства перед бизнес-партнерами. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства промышленности и строительства и компании.

"Мы хотим заверить все заинтересованные стороны АМТ, особенно ее клиентов, подрядчиков, поставщиков, что все права и обязательства, связанные с "Арселормиттал Темиртау" (включая сталелитейный завод в Темиртау, угольное подразделение, Оркен, дочерние предприятия, включая трубный завод в Актау и представительства в странах СНГ), будут соблюдены".

В документе отмечается, что правительство и компания "обеспечат полное продолжение бизнеса в отношении соблюдения всех прав и обязательств АМТ". В заявлении подчеркивается, что бизнес-процессы АМТ функционируют в настоящее время в обычном режиме.

Власти Казахстана планируют передать компанию АМТ в собственность государства до конца ноября. О таком решении было объявлено после того, как на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде 28 октября произошла авария, в результате которой погибли 46 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты - компанией "Арселормиттал Темиртау". Она является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселормиттал Темиртау". В свою очередь правительство Казахстана достигло предварительной договоренности с акционерами АО "Арселормиттал Темиртау", в настоящее время завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу государства.