Минкоммерции Китая выразило США протест из-за связанных с Россией санкций

Ведомство обвинило Соединенные Штаты в "подрыве международного порядка и правил в торговле"

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Китай выражает Соединенным Штатам решительный протест в связи с американскими санкциями в отношении некоторых китайских компаний из-за "поддержки российского военно-промышленного комплекса". Об этом заявило Министерство коммерции КНР.

"Китай выражает категорическое недовольство и решительный протест", - говорится в распространенном заявлении, опубликованном в качестве комментария в ответ на недавно введенные рестрикции США.

В нем уточняется, что указанные меры Вашингтона - это "классический пример односторонних санкций и юрисдикции длинной руки (экстерриториальное распространение национального законодательства - прим. ТАСС)". Минкоммерции обвинило США в "подрыве международного порядка и правил в торговле", а также в "[негативном] влиянии Соединенных Штатов на безопасность и стабильность глобальных цепочек поставок".

"США должны немедленно прекратить безрассудно оказывать давление на китайские предприятия. Китай будет решительно защищать законные права и интересы компаний КНР", - подчеркивается в заявлении.

Вашингтон на прошлой неделе расширил антироссийский санкционный список, куда попали некоторые представители КНР. В перечень были включены 37 физических и почти 200 юридических лиц, в том числе банки и промышленные предприятия. Как прокомментировал Минфин США, новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса РФ и структур, которые его поддерживают. Включение в данный перечень означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям на ведение бизнеса с его фигурантами.